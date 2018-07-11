Adnan Oktar Operasyonunda Oktar Babuna da Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Babuna, adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınmıştı.

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır" denildi.

Emniyet, 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü bildirdi. Emniyet, Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı. Çok sayıda suçtan haklarında gözaltı kararı çıkartılanlar arasında Adnan Oktar da bulunuyor.

Oktar'ın operasyonu haber alınca yanındakilerle birlikte hızla evi terk etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yakalandığı belirtiliyor. Oktar, sağlık kontrolü için İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu" dedi. Operasyonda Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Babuna, adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınmıştı.

OKTAR BABUNA KİMDİR?

Oktar Babuna (d. 1962), adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınır. TGRT'de yaratılışçı belgesel ve programlar sunduğu zamanlardan ve Harun Yahya belgeselleriyle tanınan Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğludur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Babuna jinekoloji konusunda eğitimini devam ettirdi. Daha sonra beyin cerrahisi alanına yönelerek Amerika'ya gitti (Haziran 1988). 1994'te Türkiye'ye döndü. 1997 yılında eksik rotasyonlarını tamamlamak üzere Şişli Etfal Hastanesi'ne atandı. Daha sonra buradaki görevinden de istifa etti.

Özel Alman Lisesi'nden, devamında ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.