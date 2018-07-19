Son Dakika! Adnan Oktar Operasyonunda Gözaltına Alınan Şener Şen'in Yeğeni Tutuklandı
Son dakika... Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda usta sinema sanatçısı Şener Şen'in yeğeni de operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.
ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?
Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.