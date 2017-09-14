Adnan Oktar'ın Ressam Olduğu Ortaya Çıktı
Kedicikleriyle sık sık gündeme gelen Adnan Oktar'ın yaptığı programın yanı resim yeteneği ortaya çıktı. Meğer, Adnan Hoca aslında ressammış.
A9 TV'de program yapan Adnan Oktar, lüks yaşamı ve kedicikleriyle sık sık gündeme geliyordu. Adnan Hoca'nın resme yeteneği olduğu ortaya çıktı.
BİRBİRİNDEN GÜZEL TABLOLARI VAR
Şaşaalı yaşamının yanı sıra, kendini resime veren Adnan Hoca'nın birbirinden güzel tabloları da sosyal medyaya düştü.
İşte Adnan Oktar'ın o tabloları: