Adnan Oktar Grubuna Yönelik Operasyon

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 187'ye çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si gözaltına alındı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- Oktar'ın ifade işlemleri başladı

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bir grup şüphelinin ifadelerinin sabah saatlerinde alınmaya başlandığı, ifadesi sırasında Oktar'a 3 avukatının sırayla eşlik ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazılarının yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

- Yurt içi ve yurt dışından 200 şikayet

Operasyonun ardından, Adnan Oktar grubu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 kişinin ilgili makamlara şikayette bulunduğu öğrenildi.

Yurt dışındaki şikayetlerin İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan'dan yapıldığı belirtildi.