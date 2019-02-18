Adnan Oktar, Cezaevinde de Rahat Durmadı!

Adnan Oktar'ın sağ kolu olduğu iddia edilen Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna, Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Kamuoyunda yakından tanınan doktor Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna, çocukları ve torununun Silivri Cezaevinde ziyareti sonrası Kanal D habere konuştu. Babuna, çocuklarının itirafçı olmamaları için Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini söyledi.

5 ÇOCUĞU 1 TORUNU CEZAEVİNDE

Adnan Oktar, iddiaya göre cezaevinde bile Babuna ailesini rahat bırakmıyor. Adnan Oktar Suç Örgütünde en büyük yarayı Babuna ailesi aldı. Semin Babuna'nın 5 çocuğu ve 1 torunu örgüt üyesi olmaktan cezaevine konuldu. Semin Babuna'ya göre Adnan Oktar, cezaevinde bile tutuklulara rahat vermiyor. Onlarla itirafçı pazarlığı yapıyor.