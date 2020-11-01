Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü herkesi isyan ettirdi
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Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü herkesi isyan ettirdi

01.11.2020 23:10 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:26

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcuların transferi sırasında kullanılan servis araçları doluluğuyla dikkat çekti. Yolcuların indiği sırada gazeteci ve haber sunucusu Erhan Çelik'in videoya aldığı anlar sosyal medyada tepki çekti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcuların uçağa transferi sırasında kullanılan servis araçları, adım atılacak yer bulunamıyor.

Balık istifi gibi ağzına kadar doldurulan otobüsler, koronavirüs salgınının olduğu şu günlerde büyük tehlikeye yol açıyor. Birçok yolcunun tepki gösterdiği uygulamayı haber sunucusu Erhan Çelik, cep telefonuyla kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabı Twitter üzerinde paylaştı. Erhan Çelik, yaptığı paylaşımda yolcuları uçağa götüren servis araçlarının kalabalığına dikkat çekti.

Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü görenleri isyan ettirdi

KALABALIK MİNİBÜS GÖRÜNTÜLERİNİ ANDIRDI

Sosyal medyada da servis araçlarında sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılması oldukça tepki çekti. Servis araçlarının yoğunluğu sık sık karşılaşılan kalabalık minibüs görüntülerini hatırlattı.

Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü görenleri isyan ettirdi
Adnan Menderes Havalimanı'nın servis araçlarındaki balık istifi görüntü herkesi isyan ettirdi
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