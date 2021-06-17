Adnan Gökçel kimdir? Adnan Gökçel kaç yaşında, nereli?

Adnan Gökçel, son günlerde adı sıkç aratılan isimler arasında. 2006'dan 2014 yılına kadar Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çalışan Adnan Gökçel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Adnan Gökçel kimdir? Adnan Gökçel kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Adnan Gökçel, son günlerde adı sıkç aratılan isimler arasında. 2006'dan 2014 yılına kadar Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çalışan Adnan Gökçel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Adnan Gökçel kimdir? Adnan Gökçel kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

ADNAN GÖKÇEL KİMDİR?

Prof. Dr. Adnan Gökçel, 1966 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. İç Hastalıkları ihtisasını Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 1998 yılında tamamlayıp ardından Başkent Üniversitesi'nde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ihtisasını yaparak bu branşta 2004 yılında doçent oldu. 2005- 2006 yılları arasında Amerikan hastanesinde çalıştıktan sonra 2006 yılından 2014 yılına kadar Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çalışan Adnan Gökçel, hastalarına daha iyi hizmet verebilmek için kendi kliniğini açmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Gökçel, İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları:

Diyabet Obezite Tiroid Hastalıkları Metabolik Sendrom Hipertansiyon Lipid Metabolizması Osteoporoz Polikistik Over Sendromu Ürik Asit Yüksekliği Hipofiz, Paratiroid, Böbreküstü bezi, overler ve testislerin salgıladığı hormonlar ve onların hastalıkları

ADNAN GÖKÇEL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Adnan Gökçel, 1966 doğumlu olup 55 yaşındadır.