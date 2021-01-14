Adnan Bulut kimdir? Gazeteci Adnan Bulut kaç yaşında, nereli? Mesleği ne?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Adnan Bulut izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Adnan Bulut kimdir? Gazeteci Adnan Bulut kaç yaşında, nereli? Mesleği ne?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Adnan Buluthakkında araştırmalar yapılıyor.

ADNAN BULUT KİMDİR?

Adnan Bulut Gazeteci, köşe yazarı, tv programcısı...1968 yılında Ankara'da doğdu. Babası Bekir Bulut'un memuriyeti nedeniyle ilk okulu Erzurum'da, ortaokulu İstanbul'da, liseyi İzmit'te okudu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv bölümünü bitirdi. Aynı okulda gazetecilik yüksek lisansı yaptı. Gazeteciliğe 1988 yılında Milliyet gazetesinde yaptığı stajın ardından Hürriyet'te başladı. 1993 yılında televizyon haberciliğine geçti. iHA ve Kanal D'de haber müdürlüğü, Skyturk ve Kanalturk televizyonlarında genel yayın yönetmenliği yaptı.

2008 yılında Ergenekon kumpas davası kapsamında gözaltına alındı. 6 yıllık yargılamanın sonucunda 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fetullah örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından Ergenekon Davası çöktü ve Yargıtay mahkumiyet kararlarını bozdu. Adnan Bulut tekrar mesleğine döndü ve Ulusal Kanal'da ve Cem Tv'de haber programlar yaptı. Yurt gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.Aslen Karslı olan ve Kars Ardahan Iğdır Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Adnan Bulut, Dr. Neslihan Türker Bulut ile evlidir, Aras adında bir oğlu vardır.

Bulut, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Anadolu Ajansı'nın İstanbul için veri akışı sağlayamamasını Serdar Akinan ile birlikte kitaplaştırdı. Kitap, Halk Kitapevi'nden 'Mazbata' ismi ile çıktı.