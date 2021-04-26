Adliyeler kapandı mı? Mahkemeler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs adliyeler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tam kapanma ne zaman başlıyor? 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Adliyeler kapandı mı? Mahkemeler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs adliyeler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Mahkemeler tamamen kapanacak mı?