Adliyeler kapandı mı? Mahkemeler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs adliyeler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
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Adliyeler kapandı mı? Mahkemeler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs adliyeler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Adliyeler kapandı mı? Mahkemeler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs adliyeler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tam kapanma ne zaman başlıyor? 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Adliyeler kapandı mı? Mahkemeler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs adliyeler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Mahkemeler tamamen kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tam kapanma ne zaman başlıyor? 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Adliyeler kapandı mı? Mahkemeler açık mı? 29 Nisan-17 Mayıs adliyeler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Mahkemeler tamamen kapanacak mı? İşte detaylar haberimizde…

ADLİYELER KAPANDI MI?

Tam kapanma açık olacak işletmelerin listesi ve kısıtlamadan muaf olacak kişiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle netlik kazanacak.

TAM KAPANMA KARARLARI

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

• Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

• Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

• Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

• Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

• Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

• İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi
17 günlük 'tam kapanma' seyahat bileti sitelerini yoğunluktan kilitledi
Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi
Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

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