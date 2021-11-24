Adliyeden çıkıp rastgele ateş açtı, gözaltına alındı (2)

ERZURUM (DHA) - 1 KİŞİYİ YARALADI

Erzurum'da, adliye çıkışında tabancayla etrafa rastgele ateş ettikten sonra polis tarafından yakalanan Yusuf Güneş'in, 1 kişiyi yaraladığı belirlendi. Güneş'in tabancasından çıkan mermiyle omzundan yaralanan Muhammed Yıldız, kullandığı araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin acil servisine geldi. Yıldız, burada tedaviye alındı.