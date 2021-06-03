Adliyede yüzde 89 başarı
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Adliyede yüzde 89 başarı

Adliyede yüzde 89 başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Adliyesi'nin 2020 faaliyet raporuna göre Mustafakemalpaşa Adliyesi'nde geçen yıl karar verilen dosya oranının yüzde 89 seviyelerinde olduğu ifade edildi.

Bursa Adliyesi'nin 2020 faaliyet raporuna göre Mustafakemalpaşa Adliyesi'nde geçen yıl karar verilen dosya oranının yüzde 89 seviyelerinde olduğu ifade edildi. Mustafakemalpaşa'da en çok işlenen suçlar arasında ise hakaret, mala zarar verme, hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanımı göze çarpıyor.

Mustafakemalpaşa, Mudanya, Gemlik, Karacabey, Orhangazi, Orhaneli ve Keles olmak üzere 7 adet mülhakat adliyenin bağlı olduğu Bursa Adliyesi'nin hazırladığı 612 sayfalık rapor, 1 Nisan 2020 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Performans değerlendirmelerine dair bilgileri içeren Bursa Adliyesi 2020 faaliyet raporuna göre, Mustafakemalpaşa Adliyesi'nde 6 savcı ve 9 hakim toplam 10 mahkemede görev yapıyor.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2020 yılında 4.780 dosya geldi. Bir önceki yıldan devreden dosya sayısınınise 3.885 olduğu kaydedildi. Karar sayısının 4.662 olarak kayıtlara geçtiği raporda, karar verilen dosya oranının ise yüzde 89 olduğu belirtildi.

1.A sliye Ceza Mahkemesi, 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Hakimliği, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi ve İcra Hukuk Mahkemesi'nin bulunduğu Mustafakemalpaşa Adliyesi, korona virüs sürecinde başarılı bir imtihan verdi.

Günlük insan trafiğinin en yoğun olduğu yerlerin başında bulunan Mustafakemalpaşa Adliyesi'nde bu süreçte her türlü tedbir alınarak adli çalışmalar hızla yürütüldü.

Pandemi döneminin eylül-mart ayları arasındaki sürecinde, mesai saatleri bazı zamanlarda 5.5 saat ile sınırlanırken bu kısıtlamaya ve adli yükün artmasına rağmen rapora yansıyan dosyaların yüzde 89'luk temizlenme oranı dikkat çekti.

Önümüzdeki yıl bu oranın yüzde yüzde bulması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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