Adliyede katibin telefonunu çalan şüpheliye 10 yıla kadar hapis istemi

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de mahkeme kararını almak için geldiği Kayseri Adliyesi'nde, katip Şener Sarıaslan'ın (32) duruşma salonunda şarjda takılı cep telefonunu aldığı iddiasıyla Murat H. (20) hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 gün önce cezaevinden çıkan Murat H., daha önce yargılandığı Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelip mahkeme karar örneğini almak istedi. Duruşma salonuna giren Murat H., burada şarjda takılı olan katip Şener Sarıaslan'a ait cep telefonunu alıp kaçtı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüpheli olduğu belirlenen Murat A., 2 gün sonra yeniden geldiği Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde mahkeme mübaşirinin dikkatiyle şikayet üzerine gözaltına alındı. Murat H. hakkında soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheli Murat A. hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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