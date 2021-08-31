Adliye önünde bıçakla yüzünü parçalayıp, benzinle aracını yakmaya kalkıştı
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Adliye önünde bıçakla yüzünü parçalayıp, benzinle aracını yakmaya kalkıştı

Adliye önünde bıçakla yüzünü parçalayıp, benzinle aracını yakmaya kalkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da bir kişi kentin bazı bölgelerinde cinsel istismarlara şahit olduğunu ve kentin ahlak düzeyinin bozulduğunu iddia ederek Adliye Binası önüne çektiği kamyonetinin üzerine çıkıp bir eline benzin bidonu, diğer eline de bıçak alarak eylem yaptı.

Erzurum'da bir kişi kentin bazı bölgelerinde cinsel istismarlara şahit olduğunu ve kentin ahlak düzeyinin bozulduğunu iddia ederek Adliye Binası önüne çektiği kamyonetinin üzerine çıkıp bir eline benzin bidonu, diğer eline de bıçak alarak eylem yaptı.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzurum Adliyesi önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 35 yaşındaki 4 çocuk babası İbrahim Ş., kamyonetini Adliye Binası önüne çekerek eline aldığı ekmek bıçağı ve benzin bidonuyla aracının üzerine çıkıp bağırmaya başladı. Kendini ve aracını yakacağını söyleyen şahıs, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Bıçakla yüzünü parçalayan adam, yaklaşamaya çalışan kişilere bağırarak aracını yakacağını söyledi.

"Herkesin çocuğu var kimsenin çocuğu satılık değildir" diyen İbrahim Ş., Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'in çabaları sonucu ikna edilerek araç üzerinden indirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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