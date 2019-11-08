Adli tıp uzmanı Fincancı: Kadirova'nın cesedindeki ikinci delik tıbbi müdahalede açılmış olabilir

08.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:41

Nadira Kadirova'nın cesedindeki ikinci delik iddiasının izini süren DW Türkçe, deliğin tıbbi müdahalede açıldığına dair bulguların olduğunu belirtti.

23 yaşındaki Özbekistanlı Kadirova, yaklaşık bir yıldır çalıştığı Şirin Ünal'ın evinde 23 Eylül akşamı hayatını kaybetmişti. Kalbinin üzerinde kurşun deliği bulunan Nadirova'nın ölümü, kayıtlara intihar olarak geçmişti. Genç kadının ölümüne sebep olan kurşun, Ünal'ın Beretta marka silahından çıkmıştı. Ölümünün ardından memleketinde toprağa verilen genç kadının kalbinin üzerinde ikinci delik daha olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

BU BULGU İNTİHAR İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR

DW Türkçe'nin Özbekistan polis kaynaklarından 4 Kasım'da edindiği bilgiye göre toprağa verilmeden önce Kadirova'nın naaşını yıkayan kadınlar, ikinci deliği gördüklerini ifade ediyorlardı. Aynı günlerde Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirova da, kız kardeşinin naaşını son kez gören akrabalarının ikinci bir delikten bahsettiğini teyit ediyordu. Bu durum Kadirova'nın intihar ettiği yönündeki ilk bulgular üzerinde soru işareti yaratıyordu.

KIYAFET İNCELEMESİNDE İKİNCİ DELİK

DW Türkçe'nin ulaştığı soruşturma dosyasına göre Kadirova'nın, olayın yaşandığı akşam üzerindeki kıyafetlerde yapılan incelemede muğlak bazı ifadeler bulunuyordu. Kıyafetin sol göğüs hizasından giren kurşunun yeri detaylıca anlatılırken, girişin olduğu bölümde silah artıklarının tespit edildiği belirtiliyordu. DW Türkçe'nin görüşüne başvurduğu adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı, silah artığının yakın mesafeden atış yapıldığını gösterdiğini söylüyordu. Ancak rapor, ikinci bir delikten daha bahsediyordu. Bunun için de şu ifadeler kullanılıyordu: "Kıyafetin, ikinci deliğin olduğu bölümünde silah artığına rastlanmamıştır." Buradaki şüpheli ifade ise ikinci deliğin yerinin tam olarak gösterilmemesiydi. Fincancı'ya göre ikinci delik çıkış deliği de, bağımsız bir kurşun deliği de olabilirdi. Zira silah artığı tespit edilmemiş olması, atışın uzaktan yapıldığı anlamına da gelebilirdi.

Şebnem Korur Fincancı

DW Türkçe, Kadirova'nın morgda çekilmiş fotoğraflarına da ulaştı. Fotoğraflarda Kadirova'nın sol göğsünde, kalp hizasında bir kurşun girişi olduğu görülüyordu. Aynı mermi çekirdeği sol kürek kemiğinin hemen altından çıkıyor ve olay yeri inceleme tutanaklarına göre genç kadının odasındaki duvara saplanıyordu.

Morgda çekilmiş detaylı fotoğraflarda yaptığımız incelemede Kadirova'nın sol koltuk altında, kaburgasının dirsek hizasındaki bölümünde kurşun deliğine benzer bir delik daha olduğu göze çarpıyordu. Soruşturma dosyasında hiç söz edilmeyen deliğin ikinci bir mermi çekirdeği tarafından açılmış olup olmadığını anlamak için adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı ile bir kez daha irtibata geçiyoruz.

Fotoğrafların net bir kanıya varmaya yeterli olmadığını söyleyen Fincancı, dirsek bölümündeki kanların bir kurşun yarası olma ihtimalini güçlendirdiğini aktarıyor. Beri yandan uzman, deliğin ilk yardım ekibi tarafından Kadirova'yı hayata döndürmek için açılmış olabileceğine de dikkati çekiyor.

GÖĞÜS TÜPÜYLE HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

DW Türkçe, deliğin ilk yardım ekibi tarafından açılıp açılmadığını anlamak için bu defa Kadirova'ya ait 'ölü muayene tutanağı'na ulaşarak ve hayata döndürmek için yapılan işlemleri inceledi. Tutanağın ikinci sayfasında şu ifadelere yer verildiğini gördü: "21:15 sularında 112 tarafından CPR uygulanarak getirildiği, kalp damar cerrahisi ekibinin girişimi, göğüs tüpü uygulamasına rağmen döndürülemediği…"

Koltuk altından açılan delikten, drenajın göğüs boşluğuna gönderilmesi yöntemiyle yapılan ilk yardım müdahalesinin ikinci deliğin nedeni olup olmadığını Fincancı'ya bir kez daha danıştı ve "Yüksek ihtimalle" yanıtı aldı.