ADLİ TIP RAPORU DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI; BABAYA 12 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ
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ADLİ TIP RAPORU DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI; BABAYA 12 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de 2 yaşındaki oğlunun vücuduna sigara basarak ve döverek eziyet ettiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli baba Delil İbrahim ve birlikte yaşadığı Asmaa Serhane hakkında "Eziyet" ve "Yaralama" suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ŞİŞLİ'de 2 yaşındaki oğlunun vücuduna sigara basarak ve döverek eziyet ettiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli baba Delil İbrahim ve birlikte yaşadığı Asmaa Serhane hakkında "Eziyet" ve "Yaralama" suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Adli Tıp Kurumu raporu ise dehşete düşürdü.

Olay, 27 Temmuz'da Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyfcan isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle hastaneye gitti. Seyfcan bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba Delil İbrahim ise gözaltına alındı. Delil İbrahim ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebek, koruma altına alındı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Delil İbrahim ile Fas uyruklu Asmaa Serhane yeniden gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne 30 Temmuz'da çıkarılan şüphelilerden Delil İbrahim tutuklanırken, Asmaa Serhane adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

ÖZELLİKLE BACAKLARDA SİGARA BASMA YARALARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı tamamlayan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca düzenlenen iddianamede, Seyfcan bebek için Adli Tıp Kurumunca rapor aldırıldığı, raporda sigara basma suretiyle meydana gelen yaraların özellikle bacaklarda görüldüğü, sırtta, boyun ve yüzdeki yaraların künt travmaya bağlı olduğu, sağ kulak arkasındaki yaraların ise kesici aletle gerçekleştiğinin tıbben ayrımının yapılamadığı, sol tırnaktaki yaralanmanın muhtemel tırnak çekilmesine bağlı olabileceği belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, savunması alınan baba Delil İbrahim'in bebeğin annesinin evden ayrıldığını belirterek çocukta tespit edilen yaraların hastalıktan olduğunu söylediği ve suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. Diğer şüphelinin de suçlamaları reddettiği ifade edilen iddianamede, şüphelilerin Seyfcan'a sigara basma suretiyle, dövme ve çeşitli şekillerde yaraladıkları iddiasıyla "Eziyet" ve "Yaralama" suçlarından 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.

ADLİ TIP RAPORU DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI; BABAYA 12 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ
ADLİ TIP RAPORU DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI; BABAYA 12 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ
ADLİ TIP RAPORU DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI; BABAYA 12 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ
ADLİ TIP RAPORU DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI; BABAYA 12 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Adli Tıp raporu dehşeti ortaya çıkardı; babaya 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi
Adli Tıp raporu dehşeti ortaya çıkardı; babaya 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi
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ADLİ TIP RAPORU DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI; BABAYA 12 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ - Haberler
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