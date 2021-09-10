Adli tıp 'ölümde darp yok' dedi, savcı 'müebbet' istedi

ANTALYA'da Belaruslu Anastasiya Yazerskaya'nın (23) ölümüyle ilgili adli tıp raporunda, herhangi bir boğma, bıçak, darp ile vücut bütünlüğünü bozacak bir ize rastlanmadığı belirtildi. Rapor sonrası mahkeme başkanı, savcıdan mütalaa istedi. Savcı da cinayet suçlamasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Ahmet Oğuz Özgür'ün (54) 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapsini talep etti.

Antalya'da dansçı arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gün haber alamayan A.D., polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Ekipler, 15 aydır Türkiye'de bulunan kadının kaybolduğu 8 Mart 2020 gecesinden itibaren mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Kadının en son 8 Mart günü saat 22.00 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür, gözaltına alındı. Özgür, olayla ilgisi olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. Mobese görüntüsü gösterilince de tanıdığını itiraf etti.

Raporun okunmasının ardından mahkeme başkanı duruşma savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı tutuklu sanık Ahmet Oğuz Özgür'ün Anastasiya Yazerskaya'yı öldürmekten 'kasten insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Özgür'ün avukatları savcılık mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep edince duruşma ertelendi.