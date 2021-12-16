Adli tıp: Gamze'nin kanında toksik ve uyuşturucu madde yok (2)

ANKARA (DHA) - SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanıkların 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Emre Eker ve tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gamze Açar'ın babası Ferhat Açar ve annesi Sevinç Görkem ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.