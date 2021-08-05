Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2021 Adli Tatili'nin sona ereceği tarih!

Yargının toplu izni olan Adli tatil, her yıl aynı tarihlerde uygulanmaktadır. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen konular arasında adli tatilin ne zaman sona ereceği merak edilmekte. Peki, Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte 2021 Adli Tatili'nin sona ereceği tarih!

Her yıl uygulanan adli tatil boyunca görev alan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan veya acil nitelikli davalar için görev almaktadır. Yargının toplu olarak izin yaptığı adli tatil süresi bu yıl 20 Temmuz'da uygulanmaya başladı. Yargı ve mahkemelerde işleri olan vatandaşlar internette en çok "Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil bitti mi?" gibi soruların cevaplarını aramakta. İşte 2021 Adli Tatili'nin sona ereceği tarih!

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılmakta. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde yer alan: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri ne göre adli tatil 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

Bu tarihe kadar nöbetçi mahkemeler görev alacak ve sadece tutuklusu olan ya da acil nitelikli davalar için görev alacaktır.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR NELER?

Adli tatilde görülen bazı davalar ise şu şekilde;

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.