Adli kontrol imzasını attıktan 1 saat sonra yine hırsızlık yaptı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde bir evden 75 bin lira değerinde 21 güneş panelini çalan 4 kişi yakalanıp, tutuklandı.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde bir evden 75 bin lira değerinde 21 güneş panelini çalan 4 kişi yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerden Ünal Kurt'un daha önce de hırsızlık suçundan gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı, olayın yaşandığı gün de adli denetim kapsamında karakola imza attıktan 1 saat sonra hırsızlığa karıştığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Bozkurt ilçesinde 14 Ocak günü bir evden 75 bin lira değerindeki 21 güneş panelinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarından olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Perşembe günü Bozkurt ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen JASAT, şüpheliler Ünal Kurt (32), Bilal Akalan (27), Tolga Aksoy (33) ve Süleyman Ezen'i (28) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Süleyman A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklandı.