Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
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Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor

23.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:41
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor

ADIYAMAN'da, İŞKUR ve Belediye iş birliği ile ev kadınlarının istihdam edilip, üretime katkı sağlamaları amacıyla başlatılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, bakıra şekil veriyor.

ADIYAMAN'da, İŞKUR ve Belediye iş birliği ile ev kadınlarının istihdam edilip, üretime katkı sağlamaları amacıyla başlatılan bakır işlemeciliği kursuna katılan kadınlar, bakıra şekil veriyor. Kursla bu alanda kendilerini geliştiren kadınlar, erkek mesleği olarak bilinen bakırcılığı sürdürmek istiyor.

Adıyaman Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliği ile kentte kadınlara yönelik bakır işleme kursu açıldı. Pandemi sürecinde düzenlenen kursa katılan kadınlar, büyük sabır ve dikkat isteyen bakırcılığı meslek edinmeyi hedefliyor.

Adıyaman Belediyesi Kadın Girişim Merkezi'nde devam eden kursa geliniyle birlikte katılan Hikmet Bilgiç (55), eşinin yönlendirmesi ile kursa başladığını belirterek, "4 torunum var ama eşim ve torunlarımın yönlendirmesi ile kursa geldim. Eğitimlere başlayınca bakır işlemeciliğini çok sevdim. Gelinim ile burada eğitim alıyoruz ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Kurs sonunda birlikte iş yeri açmayı düşünüyoruz" dedi.'ERKEK MESLEĞİ OLARAK BİLİNİYOR'Pandemi sürecinde hem stres atmak hem de meslek öğrenmek için kursa katıldığını anlatan Güler Işıklı (54), 4 aydır eğitim aldığını ifade edip, kadınların kendi ayakları üzerinde durması için mutlaka meslek öğrenmesi gerektiğini dile getirdi. Bakır işlemeciliğinin zor ve dikkat gerektirdiğini anlatan Işıklı, "Bakırcılık erkek mesleği olarak biliniyor. Sabır ve dikkat gerektiren bir meslek. Ancak kadınlar erkeklere göre daha sabırlı ve dikkatli. Bu nedenle kadınların daha güzel yapabileceği bir meslek olduğunu anladım. Ben kendimi geliştirmek ve kurs sonunda da mesleğimi devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.

4 yıl önce öğrenci olarak katıldığı kursta, şimdi eğitmen olduğunu söyleyen usta öğretici Pınar Çelik ise bakırcılığın kadınlara uygun bir meslek olduğunu, tüm kadınları kursa katılmaya davet etti.


Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor
Adıyamanlı kadınlar, bakıra şekil veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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