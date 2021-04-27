Tam kapanma kararı nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtta yoğunluk oluştu

Çiftçi Kayıt Sistemi kayıt yoğunluk sırası Çiftçilerden Mahmut Ergün röportaj Mehmet Alaca ile röportaj Kemal Yavuz ile röportaj Polislerin sosyal mesafe uyarısı Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 29 Nisan Perşembe saat 19.