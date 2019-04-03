Zonguldak'ın Muslu belde belediye başkanı Sabahattin Adıyaman; "Şimdi hizmet yarışı başlamıştır" dedi.

31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Muslu Belediye Başkanı seçilen Sabahattin Adıyaman, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi beldemizde de bir seçim yarışı yaşanmış ve bu yarış artık geride kalmıştır. Şimdi ise hizmet yarışı başlamıştır. Bu yarışta partili partisiz tüm belde halkı el ele vererek daha güzel yarınlar ve daha çağdaş bir Muslu için mücadele etmeliyiz. Seçim sürecinde yaşanan gerilimlerin artık bir son bulması gerekmektedir. Çağdaş bir medeniyet ancak sevgi ve saygı dilinin hakim olması ile mümkündür. Beldemizde yaşayan herkesin, Özellikle siyasi parti temsilcilerinin sevgi ve saygı dilini kullanmalarını, toplumu kutuplaştırıcı, kışkırtıcı ayrıştırıcı bir üslup kullanmamalarını önemle istirham ediyorum.Kutuplaştırma ve ayrıştırma siyaseti bu güne kadar kimseye hiç bir fayda sağlamamıştır ve bundan sonra da sağlamayacaktır. Seçimler bitmiştir ve artık parti rozetimiz çekmecedeki yerini almıştır. Halkımız sandıkta bir karar vermiştir ve bu karara da hepimizin saygı duyması gerekmektedir. Halkımız bizlere güvenmiş ve hizmetlerimizi takdir ederek bizlere bir dönem daha yetki vermiştir.Bu vesile ile Doğum günüm olan 1 Nisan tarihinde bizleri onurlandıran ve şahsıma çifte mutluluk yaşatan belde halkıma minnettarım. Bize omuz veren, gönül veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ben buradan tüm aday arkadaşlara sesleniyorum. Gelin hep birlikte bu topraklarda yeniden sevgiyi ve kardeşliği tesis edelim.Aydınlık bir Muslu için hep beraber el birliği ile mücadele edelim" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA