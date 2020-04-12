Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Haberler
Koronavirüs, Adıyaman, Güncel

Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerle görüntülü sohbet gerçekleştirdi.

12.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:42
Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerle görüntülü sohbet gerçekleştirdi.

Taşçı, Yenipınar Camisi'nden 20 ortaokul ve lise öğrencisine ulaşarak, "Koronavirüs ile mücadelede Müslümanca duruş" adlı sohbet düzenledi.

Mehmet Taşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde hizmet eden gençlerle telefon üzerinden görüntülü olarak sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün ilk kez gençlerle sohbet başlattıklarını ifade eden Taşcı, karantinanın devam ettiği süre boyunca öğrencilerle buluşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Koronavirüsün en kısa sürede bitmesi temennisinde bulunan Mehmet Taşçı, "Gençleri evlerinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların evlerini kütüphane, cami ve mescit haline getirmeleri için bir ve beraber olmaya çalışacağız. Kalplerimiz gençlerimiz ile beraberdir." dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Taşcı, şunları kaydetti:

"Özellikle sigara ve alkol kullanan kardeşlerimizin acilen bırakması gerekiyor. Dinimiz bu iki şeyi yasaklamıştır. Uzmanlar da sigara ve alkol kullananların virüs ile mücadelede diğer insanlardan yüzde 15 daha fazla bu virüse açık olduklarını belirtiyor. Uzmanlar ayrıca sigara ve alkolü bırakmak için en iyi dönemin bu dönem olduğunu ifade ediyor. Kardeşlerimden bu iki illeti bırakmalarını önemle rica ediyorum."

10'uncu sınıf öğrencisi Erdoğan Taş da koronavirüs nedeniyle sohbetlerini görüntülü olarak gerçekleştirdiklerini ve keyif aldıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Taşçı'ya teşekkür etti.

Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı Haberler
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadını çelişkili ifadeleri ele verdi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Cüneyt Özdemir Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 01:14:38. #1.14#
title