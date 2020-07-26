Adıyaman İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Tekpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Göksu idaresindeki 02 AAT 156 plakalı otomobil ile Serhat Kaya yönetimindeki 34 UD 6981 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Göksu, Serhat Kaya, Halil Arık ve Aziz Özavcı yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA