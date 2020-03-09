ADIYAMAN İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz
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Adıyaman, İdlib, Güncel

ADIYAMAN İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz

İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuzSURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine geldi.

09.03.2020 23:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:38
ADIYAMAN İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz

İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine geldi. Yakınları tarafından karşılanan İdlib gazisi, Osmanlı torunu olduklarını ve kolay kolay yıkılmayacaklarını söyledi.

Komando Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, 27 Şubat'ta İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında yaralandı. Topal, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yasin Topal, tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesindeki evine getirildi. Yakınlarının sevinçle karşıladığı Yasin Topal, "Hepiniz hakkınızı helal edin, beni duygulandırdınız. Biz Osmanlı torunuyuz ve kolay kolay yıkılmayız. Olacak, yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız" dedi.

Gazi uzman çavuşun babası Atıf Topal, saldırıyı ilk duyduklarında kahrolduklarını belirterek, "Olayı duyduğumuz anda dünyamız yıkıldı. Allah o anki hissi kimseye yaşatmasın. Ama buna da çok şükür. Benim evladım vardı, gitti gazi oldu ve döndü bununla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Anne Elif Topal da oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, şehit ailelerine sabır diledi.

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ADIYAMAN İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz

Kaynak: DHA

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ADIYAMAN İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz

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