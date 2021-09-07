Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı
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Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı

Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Kültür Sanat

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde (Kadınlar Anıt Mezarı) jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde (Kadınlar Anıt Mezarı) jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinler alınarak Adıyaman Valiliği tarafından Karakuş Tümülüsü'nde başlanan ikinci etap jeoradar ve jeofizik çalışmalarıyla alanın "tomografisi çekilerek" Kommagene Kralı Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiochis ve torunu Aka'ya ait mezarların bulunduğu alanlar belirlenecek. Elektromanyetik dalgalarla yaklaşık 100 metre derinliğe kadar olan yapıların tespit edilmesi bekleniyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Karakuş Tümülüsü'nün Kommagene Kralı II. Mithridates tarafından annesi İsas adına yaptırıldığını söyledi.

Tümülüsün yaklaşık 2 bin yıl geçmişi olduğunu ifade eden Alkan, "Adı bazı yerlerde Kraliçe Anıt Mezarı olarak geçen, alanda bulunan sütun üzerindeki kartaldan dolayı Karakuş Tümülüsü'nde şimdi yapılan çalışmalarla anıt mezar ve giriş kapısının tespit edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Alkan, alanda çeşitli heykellerin kalıntılarının olduğunu aktararak Alkan, şunları kaydetti:

"Doğu sütun üstünde aslan ve kartal heykel kalıntıları, batıdaki sütunun üstünde tokalaşma steli, yerde aslan heykeli bulunuyor. Karakuş Tümülüsü, Nemrut Dağı giriş noktası olarak belirlenmiştir. Karakuş Tümülüsü'ne günlük bini aşkın ziyaretçi geliyor. Bu çalışmalar bittiğinde bu sayının çok büyük rakamlara ulaşacağını beklemekteyiz."

Karakuş Tümülüsü

Adıyaman-Kahta girişinde bulunan Karakuş Tümülüsü, Kommagene Kralı II. Mithridates tarafından annesi İsas adına yaptırıldı.

Geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan anıt mezar, sütun üzerindeki kartaldan dolayı Karakuş Tümülüsü olarak anılıyor. Doğu, batı ve güney yönlerde dörder sütun varken günümüze doğuda iki, batıda ve güneyde birer sütun kaldı.

Doğu sütun üstünde aslan ve kartal heykel kalıntıları, batıdaki sütunun üstünde tokalaşma steli, yerde aslan heykeli bulunuyor. Karakuş Tümülüsü, Nemrut Dağı giriş noktası olarak belirlenmiştir.

Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı
Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar çalışmalarının ikinci etabına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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