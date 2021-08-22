Adıyaman'daki düğünde rastgele açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı
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Adıyaman'daki düğünde rastgele açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı

Adıyaman'daki düğünde rastgele açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu bir çocuğun yaralanmasının ardından çıkan tartışmada, köy muhtarı da havaya ateş ederek bir kadının yaralanmasına neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu bir çocuğun yaralanmasının ardından çıkan tartışmada, köy muhtarı da havaya ateş ederek bir kadının yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş köyündeki düğünde Ö.M.T (5), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin gözaltına alınmasını tepki gösteren yakınları, daha sonra görgü tanığı köy muhtarı Mehmet T'nin evinde arbede çıkardı.

Bu sırada Mehmet T'nin yanında bulundurduğu tabancayla havaya ateş açması sonucu Gülizar K. yaralandı.

Ambulansla Besni Devlet hastanesine kaldırılan kadın ile çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, muhtar Mehmet T'yi de gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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