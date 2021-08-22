Adıyaman'daki düğünde rastgele açılan ateş sonucu bir çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğünde rastgele açılan ateş sonucu bir çocuğun yaralanmasının ardından çıkan tartışmada, köy muhtarı da havaya ateş ederek bir kadının yaralanmasına neden oldu.