Son dakika gündem: Yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin raylardan geçmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin raylardan geçmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya-Adana seferini yapan D.K.Ş. idaresindeki E68040 sefer sayılı yük treni, Tecirli köyü yakınlarında raylardan geçmeye çalışan Hayrettin Tık Kıyak'ın (60) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada, Kıyak hayatını kaybederken motosiklette bulunan Nizam Kurmaz ise ağır yaralandı.
Kurmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.