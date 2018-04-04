Adıyaman'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman- Mersin seferini yapan Aziz Güler idaresindeki 01 DMN 83 plakalı otobüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ADD 04 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 28 yolcu ise başka bir otobüsle Mersin'e gönderildi.