Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği Elif Neva oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği Elif Neva oldu

Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği Elif Neva oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman 2022 yılının ilk bebeği 2 kilo 900 gram ile dünyaya gelen Elif Neva oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman 2022 yılının ilk bebeği 2 kilo 900 gram ile dünyaya gelen Elif Neva oldu.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2022 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. 2022 yılının ilk bebeği Mehmet Emin ile Rukiye Polat çiftinin 2. çocuğu olarak dünyaya gelen Elif Neva oldu. Elif Neva 2 kilo 900 gram ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni yılın ilk bebeği Elif Neva oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title