Adıyaman'da yaralı teröristi tedavi edip kaçmasını sağladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Adıyaman'da yaralı teröristi tedavi edip kaçmasını sağladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adıyaman'da yaralı teröristi tedavi edip kaçmasını sağladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Rıfat A'nın 2017 yılında Adıyaman kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava operasyonu sonucu yaralanan PKK mensubu "Bezar Elçi" kod adlı Abuzer Arıca'yı tedavi edip Amanos Dağı'na kaçmasını sağladığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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