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Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletle tren raylarından karşıya geçmeye çalışan 2 kişi, yük treninin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletle tren raylarından karşıya geçmeye çalışan 2 kişi, yük treninin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyünden Tecirli köyünde bulunan bahçesine gitmek isteyen Hayrettin Sığırcı idaresindeki plakası bulunmayan sepetli motosiklet, köy girişi yakınlarında tren rayları üzerinden karşıya geçmeye çalıştı. Bu esnada Malatya istikametinden Adana istikametine giden R.G. idaresindeki yük treni motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hayrettin Sığırcı kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Nizam Kurmaz ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nizam Kurmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hayrettin Sığırcı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

Adıyaman'da tren kazası: 2 ölü

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