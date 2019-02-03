Adıyaman'da Traktör Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Sincik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Hasanlı köyü yakınlarında, Ali Sevinç idaresindeki plakası öğrenilmeyen traktör şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan Mehmet, Tarkan ve Emrah Sevinç yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Sevinç, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA