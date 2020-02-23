Adıyaman'da trafik kazası: 7 yaralı
Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Gaziantep Besni kara yolunun 15. kilometresi Sumaklı mevkisinde, Müslüm Güngör idaresindeki 34 CGE 007 plakalı otomobil, Sait İlhan'ın kullandığı 02 DA 929 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Emine İlhan, Hamdi Yıldız, Battal Yıldız, Mücahit Kılınç ve Mustafa Sağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.