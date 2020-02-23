Adıyaman'da trafik kazası: 7 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 7 yaralı

Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

23.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:00
Adıyaman'da trafik kazası: 7 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Besni kara yolunun 15. kilometresi Sumaklı mevkisinde, Müslüm Güngör idaresindeki 34 CGE 007 plakalı otomobil, Sait İlhan'ın kullandığı 02 DA 929 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Emine İlhan, Hamdi Yıldız, Battal Yıldız, Mücahit Kılınç ve Mustafa Sağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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