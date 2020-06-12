Adıyaman'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı 3 yaralı Adıyaman'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralıADIYAMAN'da, hafif ticari araçla TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, hafif ticari araçla TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Daş yönetimindeki 02 AFF 053 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Altın'ın kullandığı 02 FF 562 plakalı TIR çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazada İsmail Daş, Ali Daş ve Dulkadir Demirtaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hafif ticari araç, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA