Adıyaman'da tilkiye otomobil çarptı Adıyaman'da köprü üzerinde otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı.

Adıyaman'da köprü üzerinde otomobilin çarptığı yaralı tilki tedavi altına alındı.



Olay, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü'nde meydana geldi. Kent merkezine kadar inen tilkiye köprü üzerinde otomobil çarptı. Yaralanan tilkiyi gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri yaralı köpeği alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA