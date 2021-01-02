Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı
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Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

02.01.2021 15:58 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:02
Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 2 kişi, gözaltına alındı.

Kavga, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu bildirilen Suriyeli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgada yaralanan Diya Hıyara (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı
Adıyaman'da taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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