Adıyaman'da STK'lardan Doğu Türkistan'da ki zulme tepki

07.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:02

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekti.



Demokrasi Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasını Platform Başkanı Av. Ahmet Işık, yaptı.



Doğu Türkistan'ın Çin yönetimince işgal edildiği 1949 senesinden bu yana çeşitli insan hakları ihlalleri ihlali yaşandığını dile getiren Ahmet Işık, "Çin, Doğu Türkistan'ın Müslüman halklarına karşı uyguladığı asimilasyon ve yıldırma politikalarını uzun seneler tüm dünyanın gündeminden saklanmayı başarmış. Ancak son senelerde, kendi ekonomik büyümesine bağlı olarak içerideki problemleri daha hızlı çözme isteği ve ABD gibi ülkelerle olan ihtilaflarının artmasından sonra, Batılı ülkelerin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini bahane ederek Çin'i sıkıştırmaya çalışması sebebiyle, Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlalleri dünyanın daha fazla ilgisini çeker olmuştur.



Buna bağlı olarak Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini gizleme çalışmaları da daha fazla görünür olmuştur.



Toplama kamplarına aldığı insanların ailelerinin açıklamalarından sonra, varlığı anlaşılan toplama kamplarıyla ilgili Çin, önce inkar politikasına sığınmış, inkarın mümkün olmadığı anlaşılınca bu kampların varlığını aşırılıkla mücadele ve eğitim kampları adıyla kabul etmiştir.



Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishaneler, Nazi Almanya'sı uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken, aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kamplardan çıkabilenlerin anlattığı kadarıyla, kamplardaki yaşam koşulları çok kötü olup, tutuklu bulunanların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir. İnsanlar, sırt üstü yatma imkanına bile sahip olmadıklarından ancak yanlarına dönerek yatmaktadırlar" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA