Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2, Salkımbağı köyünde ise 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri