Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 2, Salkımbağı köyünde ise 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Mahallesi, Salkımbağı, Adıyaman, Güncel, Haber

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