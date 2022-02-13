Serada çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serada çıkan yangın hasara yol açtı

AA, İsmail Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir serada çıkan yangın, hasara neden oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir serada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kahta-Siverek kara yolu üzerinde bulunan bir serada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri bölgede incelemelerde bulundu.

Sera sahibi Mustafa Beyazkuş, yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını belirterek, yangın nedeniyle maddi zararlarının oluştuğunu söyledi.

Serada çıkan yangın hasara yol açtı

Serada çıkan yangın hasara yol açtı

Serada çıkan yangın hasara yol açtı

AA / İsmail Kaya - Güncel

Hisarcık, Adıyaman, Yangın, Kahta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title