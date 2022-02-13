Serada çıkan yangın hasara yol açtı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir serada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kahta-Siverek kara yolu üzerinde bulunan bir serada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri bölgede incelemelerde bulundu.

Sera sahibi Mustafa Beyazkuş, yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını belirterek, yangın nedeniyle maddi zararlarının oluştuğunu söyledi.