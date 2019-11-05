Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

05.11.2019 11:30

ADIYAMAN'da polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sincik ilçe merkezinde, 26 Temmuz gecesi devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay ile ekip arkadaşına, denetim yaptıkları eczaneden çıkarken, PKK'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Uluçay, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, PKK'lı 2 teröristi çıkan çatışmada etkisiz hale getirdi. 2 PKK'lının Taha Uluçay'ı şehit eden teröristler olduğu saptandı.TERÖRİSTLE YARDIM VE YATAKLIK SUÇLAMASINA 5 GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün Akçalı köyünde düzenlediği operasyon ile polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden ve güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA