Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
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Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı

Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Celal Parlak idaresindeki 27 RL 914 plakalı Renault marka otomobil ile bir yakınlarının düğün töreninden dönen Seval Aydınlık idaresindeki 44 ABG 139 Renault marka otomobil, Besni'ye bağlı Sugözü köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Celal Parlak ile Seval Aydınlık ve araçlarda bulunan Orhan Aydınlık, Zeynep Ayza Aydınlık ve ismi henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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