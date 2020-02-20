Adıyaman'da motosiklet kaza: 1 yaralı

20.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:59

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kazada yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yavuzselim Mahallesinde Ahmet Türk (17) yönetimindeki 02 LD 061 motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Türk yaralandı. Yaralı Ahmet Türk olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA