Adıyaman'da, Kudüs konvoyu düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da, Kudüs konvoyu düzenlendi

Adıyaman'da, Kudüs konvoyu düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

i Aksa'ya ve Filistin'e yönelik saldırıları düzenlenen konvoyla protesto edildi.

i Aksa'ya ve Filistin'e yönelik saldırıları düzenlenen konvoyla protesto edildi.

Adıyaman'da STK'lar ve dernekler İsrail'e tepki göstermek amacıyla Kudüs konvoyu düzenledi. Şehirlerarası otogar yakınlarında bir araya gelen STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayı vatandaş burada İsrail'e tepki gösterdi. Konvoy öncesi açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, "Bizler Adıyaman'da, Adıyaman'ın ümmet şuuruyla kuşanmış, ümmet şuuruyla bir araya gelen STK'ları olarak Kudüs'ün yiğitlerine, evlatlarının şahadet haberlerine elhamdülillah diyerek karşılayan şahadet sevdalılarına İsmail Heniyye'ye, Ebu Ubeyde'ye, Hamas'a, İslami Cihad'a, Şeyh Ahmet Yasin'e, Şehit Fahri Yaldız'ın topraklarından selam göndermek için buradayız. Kudüs'teki Müslümanlar rahat uyumadıkça bizde uyumayacağız. Onlar direndikçe bizlerde onları ayakta desteklemeye devam edeceğiz. Omuz omuza, yürek yüreğe Mescid-i Aksa'da şükür namazları kılınana kadar mücadelemiz, mücahedemiz devam edecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Yaklaşık 300 araçlık konvoy otogar önünden Sanayi Kavşağına kadar seyir halinde bulundu. Polis ekiplerinin olası bir olaya karşı önlem aldığı araç konvoyu Sanayi Kavşağında sona erdi. Konvoya katılan vatandaşlar buradan sessizce ayrılarak evlerine döndü. - ADIYAMAN

Adıyaman'da, Kudüs konvoyu düzenlendi
Adıyaman'da, Kudüs konvoyu düzenlendi
Adıyaman'da, Kudüs konvoyu düzenlendi
Adıyaman'da, Kudüs konvoyu düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman'da, Kudüs konvoyu düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 20:28:47. #1.15#

title