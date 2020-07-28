Adıyaman'da koronavirüs tedbirlerine uyum çağrısı
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Adıyaman'da koronavirüs tedbirlerine uyum çağrısı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kentte vakalarına karşı vatandaşların kurallara riayet etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Adıyaman'da koronavirüs tedbirlerine uyum çağrısı
28.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:56

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kentte vakalarına karşı vatandaşların kurallara riayet etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Doğan, yazılı açıklamasında, son günlerde artan vaka sayılarına karşı maske kullanımı, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini istedi.

Alınan tüm tedbirler ve kısıtlamalara rağmen kentteki vakaların halen devam ettiğini anlatan Doğan, "İlimizde pandemi hastanesi olarak kullanılan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm gücü ve personeliyle hem ilimizin acil hastalarına hem de Kovid-19 enfeksiyon olan hastalara hizmet vermektedir. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Adıyaman'da da sağlık camiası canla başla fedakarca çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde Adıyaman'daki vakaların arttığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Yeni tespit edilen vakaların önemli bir kısmı yaşı ileri hastalar olup buna bağlı olarak yoğun bakım hasta sayılarında da artış olmuştur. Ancak bu hastalığın özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için büyük bir risk olarak karşımızda durmakta olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Sadece maske takarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek yenebileceğimiz bu hastalığı önemsememiz gerekmektedir. İl Pandemi Kurulu tarafından ilan edilen kurallara uymadığımız için hasta sayısı artmaktadır. Adıyaman'ın geleceği için, büyüklerimiz ve ailemiz için lütfen maske takalım. Hastanemizde yerimiz azalıyor, hastalarımız artıyor lütfen kurallara uyalım."

Doğan, bayram süresince de tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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