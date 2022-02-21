Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Haberler
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Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Karaca (59), merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında yürüdüğü esnada dengesini kaybederek kayalıklara yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen AFAD ekipleri, halat yardımıyla Karaca'yı bulunduğu yerden kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Ramazan Karaca, Adıyaman, AFAD, Güncel, Haberler

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