Adıyaman'da Karakuş Tümülüsü'nde kraliçelerin mezarları tespit edildi - Haberler
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Adıyaman'da Karakuş Tümülüsü'nde kraliçelerin mezarları tespit edildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da Karakuş Tümülüsü'nde kraliçelerin mezarları tespit edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde (Kadınlar Anıt Mezarı) kraliçelerin mezarlarının olduğu alan belirlendi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde (Kadınlar Anıt Mezarı) kraliçelerin mezarlarının olduğu alan belirlendi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinler alınarak Karakuş'ta başlanan birinci ve ikinci etap jeoradar ve jeofizik çalışmalarıyla alanın "tomografisi çekilerek" Kommagene Kralı Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiokhis ve torunu Aka'ya ait mezarların bulunduğu yer tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Çuhadar, Kommagene Kralı 2. Mithritades (milattan önce 36-21 ) tarafından annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ve Antiokhis'in kızı Aka için yaptırılan, bir nevi kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan tarihi tümülüsün 2 bin yıldır gizemini koruduğunu belirtti.

Buradaki tarihi sırları çözmek ve mezarlara ulaşmak için izinleri alarak çalışmalara başladıklarını, jeoradar kullanarak iki boyutlu yer altı görüntülerinin elde edildiğini ifade eden Çuhadar, şunları kaydetti:

"Araştırma alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak vaziyet planında da gösterilen ayrı lokasyonda jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra iki boyutlu (2D) yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Kommagene Krallığı'nın Kraliçeler Mezarlığı olarak adlandırılan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü'nde jeoradar ve jeofizik çalışmaları tamamlanmış olup, gelen raporlar doğrultusundan arkeolojik yapı kalıntılarına ulaşılmıştır. 2022 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınacak kazı ve sondaj izinlerinin sonucunda tarihi tümülüste kazı çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir."

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da Karakuş Tümülüsü'nde kraliçelerin mezarları tespit edildi - Haberler
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