Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi
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Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi

Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğini ve ağaçları parçalayarak refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Adıyaman'da, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğini ve ağaçları parçalayarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ali Rıza Aslan idaresindeki 02 S 0062 plakalı Mercedes marka otobüs, Fatih mahallesi 2. Çevre Yolu Hazreti Ali Cami yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. İşçilerin içerisinde bulunduğu otobüs, refüjdeki elektrik direğiyle ağaçları parçalayarak yolun karşı tarafına geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerinde kontrolden çıkan otobüs, yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra dura bildi. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Ali Rıza Aslan ile otobüste bulunan Yusuf Karakuş yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün parçalayarak etrafa savurduğu ağaç parçaları ile elektrik direği Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında yoldan kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ ekipleri tarafından da yolun aydınlatılması için çalışma gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu çalışmalar sonrasında kazaya karışan otobüs yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi
Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi
Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi
Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi
Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi
Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi
Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi
Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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