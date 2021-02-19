Adıyaman'da "haydi sen de bir oyuncak paylaş" kampanyası
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Adıyaman'da "haydi sen de bir oyuncak paylaş" kampanyası

19.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:21
Adıyaman'da

Kahta Gençlik Merkezi gönülleri topladıkları oyuncaklarla köy çocuklarının yüzünü güldürdü.

Kahta Gençlik Merkezi gönülleri topladıkları oyuncaklarla köy çocuklarının yüzünü güldürdü.

Genç gönüllüler iki ay önce başlattıkları "haydi sen de bir oyuncak paylaş" kampanyasıyla köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırmak üzere yüzlerce oyuncak topladı. Oyuncaklar Taşlıca, Doluca ve Teğmenli köylerinde eğitim gören ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine hediye edildi.

Kampanyayı hayata geçiren gençlerden Gülbahar Bozan, köylere oyuncak götürdüklerinde çocukların yüzünde gördükleri o gülümsemenin tüm zorlukları bir anda unutmalarını sağladığını belirterek, 10 kişilik gruplarının en az 100 öğrenciyi mutlu ettiğini söyledi.

Gençlik merkezi gönüllüsü Hasan Sivil, kampanyada yer aldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

İlkokul öğrencisi Zeynep Kaya da oyuncağını çok beğendiğini, kendisine bebekleri hediye edenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Kampanyanın haziran ayına kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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