Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar

Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar

Adıyaman'da bir evin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

17.10.2019 10:35
Adıyaman'da evin kapısına kurşun sıkıp kaçtılar

Adıyaman'da bir evin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi'nde M.S.K'ya ait bir evin kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ekipler, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan mermilerin evin kapısına isabet ettiği görüldü.

Kaynak: AA
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